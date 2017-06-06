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Политика
Латвию напугали российские военные корабли у границы

Латвию напугали российские военные корабли у границы

11:03  6 Июня 2017
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Латвию напугали российские военные корабли у границы

Рига, 6 июня. Российские военные корабли были замечены недалеко от границ Латвии, сообщили Национальные вооруженные силы страны на своей странице в Twitter.

В частности, говорится, что в девяти морских милях от территориальных вод были идентифицированы буксиры класса «Горин» МБ-119 и МБ-35 Вооруженных сил РФ.

По словам представителей Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли уже не первый раз приближаются к границам Латвии. В прошлом году морские судна возле латвийских границ были замечены 209 раз, в 2015 — более 270 раз.

#латвия #корабли
Алексей Громов
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