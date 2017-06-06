Латвию напугали российские военные корабли у границы

В Избранное

Скопировать

Рига, 6 июня. Российские военные корабли были замечены недалеко от границ Латвии, сообщили Национальные вооруженные силы страны на своей странице в Twitter.

LV ekskl. ekonom. zonā 9 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 05.06. identificēja Krievijas BS "Goryn" klases velkoni MB-119 un MB-35. — NBS (@Latvijas_armija) June 6, 2017

В частности, говорится, что в девяти морских милях от территориальных вод были идентифицированы буксиры класса «Горин» МБ-119 и МБ-35 Вооруженных сил РФ.

По словам представителей Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли уже не первый раз приближаются к границам Латвии. В прошлом году морские судна возле латвийских границ были замечены 209 раз, в 2015 — более 270 раз.