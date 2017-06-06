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Происшествия
ФСБ нагрянула с обысками в офис саентологов в Петербурге

ФСБ нагрянула с обысками в офис саентологов в Петербурге

10:54  6 Июня 2017
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ФСБ нагрянула с обысками в офис саентологов в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 июня. В помещениях «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» проводятся обыски. Как рассказал журналистам представитель петербургского УФСБ, данные мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела по статьям «организация экстремистского сообщества», «возбуждение ненависти или вражды» и «незаконное предпринимательство».

Согласно приведенным данным, сейчас обыски проходят в офисе саентологов на улице Бабушкина. Следствие ведет следственная служба регионального управления ведомства.

В Управлении воздержались от других комментариев по ситуации.

Напомним, ранее ФСБ задержала группу людей, которые производили и впоследствии сбывали синтетические наркотики в Москве. 

#петербург #фсб #аентологи
Тимур Румянцев
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