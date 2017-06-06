Трамп потребовал от Тиллерсона сохранить нормальные отношения с Россией

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Веллингтон, 6 июня. В ходе своего визита в Новую Зеландию государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его начальник потребовал, чтобы внутренняя политика США не мешала работе по нормализации дипломатических отношений с Россией. Трамп потребовал, чтобы расследование о предполагаемых связях его администрации с Россией не привело к ухудшению и без того сложных отношений с РФ, передает Reuters.