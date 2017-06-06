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Политика
Трамп потребовал от Тиллерсона сохранить нормальные отношения с Россией

Трамп потребовал от Тиллерсона сохранить нормальные отношения с Россией

11:25  6 Июня 2017
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Трамп потребовал от Тиллерсона сохранить нормальные отношения с Россией

Веллингтон, 6 июня. В ходе своего визита в Новую Зеландию государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его начальник потребовал, чтобы внутренняя политика США не мешала работе по нормализации дипломатических отношений с Россией. Трамп потребовал, чтобы расследование о предполагаемых связях его администрации с Россией не привело к ухудшению и без того сложных отношений с РФ, передает Reuters.

Трамп потребовал от Тиллерсона сохранить нормальные отношения с Россией

«Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса, — заявил Тиллерсон на пресс-конференции — Я действительно не имею отношения ко всем этим вопросам».

#трамп #тиллерсон
Валентин Меликов
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