Названы российские цены на новый кроссовер Mazda CX-5

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Токио, 6 июня. Японская автомобильная компания Mazda объявила российские цены на компактный кроссовер CX-5 нового поколения. Старт продаж новой модели запланирован на 18 июня 2017 года.

Базовая комплектация Drive с 2-литровым двигателей, механической коробкой передач и переднеприводной трансмиссией обойдется в 1,43 млн рублей. Более популярная комплектация автомобиля Active будет стоить 1, 62 млн рублей. Ее оснастили 2-литровым силовым агрегатом, автоматической трансмиссией и передним приводом. Та же модель с полным приводом будет стоить 1,72 млн рублей. За полноприводную версию с мотором на 2,5 литра придется потратить 1,83 млн рублей.

Топовая модификация Supreme будет стоить 1,89 млн рублей. За эти деньги автолюбитель получит 2-литровый двигатель, АКПП и полный привод. Самая дорогая версия Supreme будет стоить 2 млн рублей, она получила 2,5-литровый мотор.

Отметим, что Mazda CX-5 2017 собиралась во Владивостоке.