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Уфа, 6 июня. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Минземимущества Башкирии о присоединении к иску «Роснефти» к АФК «Система» в качестве соистца. Правительство Башкирии просит взыскать 106 миллиардов рублей в пользу «Башнефти». «Роснефть» против «Системы»: Башкирия требует взыскать с АФК 106 млрд рублей

На сегодняшнем заседании суда представитель министерства имущественных и земельных отношений республики напомнил, что правительство тоже является акционером «Башнефти» , именно поэтому просит привлечь его к делу. «Наши требования абсолютно идентичны требованиям истца, но по первоначальным требованиям — до увеличения иска», —добавил представитель ведомства.

«Роснефть» увеличила сумму исковых требований со 106,6 млрд рублей до 170,6 млрд рублей в связи с изменением валютных курсов.