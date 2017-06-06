Сирийская семья показала мальчика, который стал «символом страданий в Алеппо»

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Алеппо, 6 июня. Мальчик, получивший серьезное ранение год назад, продолжает жить в Алеппо.

Отец маленького Омрана Дакниша впервые показал своего сына после событий, которые произошли год назад. Омран получил серьезную рану и прошел сложное лечение. Западные журналисты назвали его «символом страданий Алеппо».

Отец Омрана рассказал, что информация западных СМИ о том, что якобы российские или сирийские самолеты разбомбили его дом, является ложной. Ливанское агентство «Аль-Маядин» отмечает, что семья поддерживает президента Сирии Башара Асада и не собирается уезжать из Алеппо.