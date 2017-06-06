Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск и Латакия

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Москва, 6 июня. Россия зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие наблюдатели заявили о семи случаях стрельбы.

Основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, которые контролируют боевики «Исламского государства»* (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусры»*, о чем говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Согласно приведенным данным, российские наблюдатели зафиксировали нарушения в провинциях Латакия и Дамаск.

Накануне сообщалось, что ВКС РФ поддерживают оборону осажденного города Дейр эз-Зор.

«Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признаны террористическими организациями Верховным судом РФ, их деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.