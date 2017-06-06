Фестиваль «Зеркало» отметит 85-летие со дня рождения Тарковского

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Иваново, 6 июня. Фестиваль авторского кино «Зеркало» подготовил необычную афишу к 85-летию великого российского режиссера Андрея Тарковского. К основному конкурсу присоединилось соревнование документальных лент «Зеркало «Артдокфеста», программы «короткий метр» и мультипликации, ретроспектива Андрея Кончаловского, лекции, мастер-классы и научно-практическая конференция.

Фестиваль «Зеркало» стартует 13 июня в городах Ивановской области. Специальный приз фестиваля получил Наина Ельцина.

«Фонд Бориса Ельцина уже много лет оказывает поддержку фестивалю «Зеркало» как символу и проводнику авторского кинематографа в России. Для нас большая честь принимать супругу первого президента России», — цитирует газета «Известия» слова резидента форума Павла Лунгина.

В основном конкурсе Россию представит фильм «Теснота» Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова. Дебютная работа Балагова уже получила приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале. Среди конкурсантов также фильмы призеров кинофестивалей в Берлине, Торонто, Роттердаме, Сан-Себастьяне.

Большинство фильмов рассказывают о проблемах молодежи в современном мире. Жюри возглавит мексиканский режиссер Амат Эскаланте. В этом году фестиваль откроет параллельный конкурс «Тарковский он-лайн», в задачи которого входит поиск уникального авторского взгляда на мир в бесконечном аудиовизуальном потоке интернет-пространства.