Башкирский депутат застрелил московского гостя во время пьяного застолья

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Уфа, 6 июня. Житель Башкирии подозревается в убийстве родственника. Преступление было совершено в селе Зилаир. Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении владельца дома.

По версии следствия, 45-летний хозяин дома, избранный депутатом местного совета, устроил застолье с приехавшими к нему родственниками. В какой-то момент у него возник конфликт с 30-летним гостем из Московской области. В ходе ссоры хозяин схватился за ружье.

«Гость подозреваемого хотел уединиться со своей 21-летней знакомой. Подозреваемый принес охотничье ружье, зарядил и выстрелил в оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места происшествия», — сообщили в СУ СК по Башкирии.

Позже подозреваемого удалось задержать. Сейчас выясняются точные мотивы убийства и все обстоятельства. Известно, что ружье было официально зарегистрировано уполномоченным органом.

