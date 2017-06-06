Россия заблокировала взнос в Совет Европы в размере почти 11 млн евро: что это значит?

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Россия не будет перечислять треть ежегодного взноса за 2018 год в бюджет Совета Европы. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о решении Москвы заблокировать перечисление этих денег в Евросоюз.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, было принято решение заблокировать перечисление трети взноса в Совет Европы. «Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все», — добавил он.

По словам российского политика, заблокированная сумма составляет приблизительно 11 миллионов евро. Отметим, в средствах массовой информации уже не раз поднималась тема возможности сокращения суммы взноса в Совет Европы в связи неучастие делегации Российской Федерации в работе ПАСЕ. В свою очередь как заявлял пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген, европейской организации ничего неизвестно о подобных планах со стороны России.

Стоит обратить внимание, что Российская Федерация является одним из основных плательщиков в бюджет организации наряду с Германией, Великобританией, Италией, Францией, а с недавних пор и Турцией. Несмотря на свое неучастие в работе ПАСЕ, Россия продолжает перечислять финансовые взносы в ассамблею, поскольку деньги идут в пакете с другими платежами в Совет Европы и их нельзя разделить.

Напомним, 2 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия собирается на треть сократить взнос в Совет Европы. На тот момент российское внешнеполитическое ведомство прорабатывало соответствующие юридические вопросы.

Согласно информации МИД Российской Федерации, в 2016 году общий взнос РФ в бюджет Совета Европы составлял 30,1 миллионов евро. Эта сумма является одной из самых крупных, которые вносили в организацию. В прошлом году ее общий бюджет составил 442 миллионов евро.

В 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию, которая осуждает действия России в отношении полуострова Крым. Затем в январе 2015 года ПАСЕ лишила Москву права голоса в организации. В свою очередь РФ приостановила деятельность в структуре.

Москва уже неоднократно сообщала о намерении сократить финансирование Совета Европы. Прежде об этом заявлял спикер Государственной думы прошлого созыва Сергей Нарышкин.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что решение России прекратить платежи в Совет Европы в связи с фактической бессмысленностью и невозможностью полноценно участвовать в работе ПАСЕ можно только приветствовать.

«И не надо заниматься унизительными попытками повлиять на маргинальных политиков, захвативших власть в ПАСЕ, с целью изменения правил работы этой организации. Без России как ПАСЕ, так и Совет Европы в целом теряет всякий смысл. И теперь европейцы должны, наконец-то, это понять на конкретном примере», — добавил Максим Жаров.

Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин пояснил ФАН: парламентская ассамблея Совета Европы долгое время была площадкой, на которой российские и европейские депутаты могли если не найти взаимопонимание в диалогах, то хотя бы озвучить свои позиции. Однако, когда Россия начала проводить суверенную политику, отличную от той, которую хотели бы видеть Европа и США, ситуация изменилась. ПАСЕ стала площадкой для критики нашей страны и ее руководства. Сперва эта критика держалась в рамках приличий, но затем, после украинского Майдана и присоединения Крыма к России, вместо диалога стали звучать чуть ли не площадные оскорбления.

«Поражаюсь выдержке наших парламентариев и МИД — они держались до последнего, пытаясь объяснять происходящее помимо лекал традиционной русофобской пропаганды, которая из европейских СМИ, предназначенных для внутреннего употребления, перешла в конференц-залы. Последовавшая затем приостановка членства России в ПАСЕ стала логическим завершением той политической глухоты, которая сложилась у западного истеблишмента. Лично я как гражданин приветствовал такое решение, жалея, однако, что этого не произошло раньше и по инициативе России», — уверен эксперт.

Между тем, отметил Головашин, определенные суммы взноса за участие в этой организации со стороны России продолжали поступать. И лишь сейчас спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил вопрос о прекращении финансирования Совета Европы.