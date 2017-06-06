WikiLeaks: Клинтон знала о финансировании террористов ИГ из Катара

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Вашингтон, 6 июня. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была в курсе того, что Катар выделяет огромные деньги на нужды исламских террористов в Сирии и Ираке. Это ясно из опубликованных в Интернете электронных писем Клинтон.

«Нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГИЛ* и другим радикальным суннитским группировкам в регионе», — передает «Ридус» слова Клинтон, написанные ей главе своего предвыборного штаба Джону Подесте в августе 2014 года, когда террористы «Исламского государства»* (запрещено в РФ) развернули полномасштабное наступление на севере Ирака.

Таким образом, Клинтон было известно о финансировании ИГИЛ союзниками США в ближневосточном регионе в тот момент, когда террористы взяли Мосул и провозгласили наступление «Исламского государства», не прекращая геноцида не-суннитского населения Ирака и Сирии.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что правительства ряда арабских стран одномоментно разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив в поддержке терроризма.

* Организация запрещена на территории РФ.