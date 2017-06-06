Курды начали первую фазу штурма Ракки

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Ракка, 6 июня. Курдские отряды «Сирийских демократических сил» начали артподготовку перед штурмом неофициальной столицы «Исламского государства»*.

Источники в Сирии сообщили, что курды начали первую фазу штурма города Ракка, которая неофициально считается столицей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отмечается, что ведется массированный артиллерийский обстрел района Аль-Машляб на востоке города, а также базы «17-й дивизион» на севере.

Источник подчеркивает, что пока курдские отряды «Сирийских демократических сил» не решаются перейти к прямым боевым столкновениям, опираясь на опыт иракского Мосула. Игиловцы успели хорошо окопаться в Ракке и ближние бои приведут к крупным потерям.

* Организация запрещена на территории РФ.