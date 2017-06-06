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Общество
Госдума намерена повысить штраф за отказ пропускать пешеходов на зебре

Госдума намерена повысить штраф за отказ пропускать пешеходов на зебре

10:31  6 Июня 2017
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Госдума намерена повысить штраф за непропуск пешеходов на зебре

Москва, 6 июня. Поправки в Кодекс об административной ответственности, предполагающие увеличение штрафа для водителей за непропуск пешехода на «зебре», намерены внести в Госдуме РФ. Сейчас сумма штрафа составляет 1,5 тысячи рублей. Если же поправки будут внесены, то штраф возрастет до 2,5 тысяч рублей.

Неэффективность действующих норм — именно так объяснили в правительстве новую инициативу, что подтверждает значительный рост количества административных дел за подобные нарушения. Так, статистика ГИБДД гласит, что на пешеходных переходах в 2015 году произошло 19 779 ДТП, когда в 2014 году — 19 329.

В свою очередь, многие эксперты считают, что проблему безопасности на дорогах не решить простым повышением штрафов. Гражданам нужно повышать уровень знаний ПДД, ведь многие из россиян перебегают дорогу, не убедившись в собственной безопасности, передает газета «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума может запретить больницам оказывать платные услуги.

 

 

#госдума #гибдд #пешеходы
Тимур Румянцев
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