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Политика
Апофеоз абсурда: Косачев разочарован заявлением Пенса о главных угрозах мира

Апофеоз абсурда: Косачев разочарован заявлением Пенса о главных угрозах мира

10:21  6 Июня 2017
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Апофеоз абсурда: Косачев разочарован заявлением Пенса о главных угрозах мира

Москва, 6 июня. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что заявления вице-президента США Майкла Пенса о том, что Россия, Иран и терроризм входят в число главных угроз мира, вызывают сожаление.

В понедельник, 5 июня, Пенс заявил, что США готовы помочь своим союзникам по НАТО в борьбе с главными угрозами мира, в числе которых назвал РФ, Иран и терроризм.

«Заявления вице-президента США Майка Пенса о том, что РФ, Иран и терроризм относятся к числу главных угроз в мире, ничего, кроме сожаления и разочарования, вызвать не могут», — написал Косачев на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, эти слова показывают, что администрация Дональда Трампа либо откровенно некомпетентна, либо идет по пути своих предшественников.

Апофеоз абсурда: Косачев разочарован заявлением Пенса о главных угрозах мира

Косачев также добавил, что «история должна была научить, что одни и те же подходы не могут дать разный результат». Он назвал «апофеозом абсурда» решение администрации Трампа поставить в один ряд терроризм и тех, кто с ним сражается.

Тем не менее, Косачев считает, что Россия и Иран действительно могут быть опасны для мира, если этот мир однополярен. Если это мир, который не привык считаться с интересами, суверенитетом и мнением государств, не относящихся к единому полюсу. Сейчас эта система «дышит на ладан» и бешено сопротивляется, резюмировал глава Совфеда по международным делам.

«Уверен, даже Трампу и Ко придется принять на веру, что демократия в конце концов победит и в глобальном масштабе», — заключил Косачев.

#косачев #майкл пенс
Алексей Громов
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