Апофеоз абсурда: Косачев разочарован заявлением Пенса о главных угрозах мира

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Москва, 6 июня. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что заявления вице-президента США Майкла Пенса о том, что Россия, Иран и терроризм входят в число главных угроз мира, вызывают сожаление.

В понедельник, 5 июня, Пенс заявил, что США готовы помочь своим союзникам по НАТО в борьбе с главными угрозами мира, в числе которых назвал РФ, Иран и терроризм.

«Заявления вице-президента США Майка Пенса о том, что РФ, Иран и терроризм относятся к числу главных угроз в мире, ничего, кроме сожаления и разочарования, вызвать не могут», — написал Косачев на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, эти слова показывают, что администрация Дональда Трампа либо откровенно некомпетентна, либо идет по пути своих предшественников.

Косачев также добавил, что «история должна была научить, что одни и те же подходы не могут дать разный результат». Он назвал «апофеозом абсурда» решение администрации Трампа поставить в один ряд терроризм и тех, кто с ним сражается.

Тем не менее, Косачев считает, что Россия и Иран действительно могут быть опасны для мира, если этот мир однополярен. Если это мир, который не привык считаться с интересами, суверенитетом и мнением государств, не относящихся к единому полюсу. Сейчас эта система «дышит на ладан» и бешено сопротивляется, резюмировал глава Совфеда по международным делам.