Минтруд РФ назвал регион с рекордным долгом по зарплате

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Москва, 6 июня. Министерство труда РФ назвало регион с самым большим долгом по зарплате. Лидером антирейтинга оказался Приморский край. Именно в Приморье наблюдается самая большая задолженность по России, подчеркнул глава ведомства Максим Топилин.

По данным министра, почти 15% всей задолженности по заработной плате в России приходится на Приморский край. Речь идет сумме, превышающей 500 млн рублей. Одним из основных должников в Приморье является завод «Радиоприбор». Сейчас в отношении этого предприятия применяются меры экономического характера по поиску эффективного собственника. «В течение этого года проблему эту мы должны решить», — добавил Топилин.

При этом он особо подчеркнул, что Минтруд по данному вопросу не имеет никаких претензий к региональным властям.