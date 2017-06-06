Пхеньян обвинил Вашингтон в подготовке к полномасштабной войне против КНДР

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Пхеньян, 6 июня. По мнению Пхеньяна, Соединенные Штаты активно готовятся к развертыванию полномасштабной военной агрессии против Северной Кореи, маскируя свои действия заявлениями о «необходимости урегулирования ситуации на Корейском полуострове». Правительственные СМИ КНДР выступили с подобными заявлениями в ответ на введение США новых санкций против Северной Кореи 1 июня.

«Вашингтон не отказался от планов задушить народную республику, используя силовые методы, — уверены авторы издания «Минчжу Чосон». Лицемерные рассуждения представителей американской администрации о готовности урегулировать ситуацию на Корейском полуострове путем диалога являются лишь прелюдией к агрессии».

В этих условиях северокорейские власти обещают увеличить производство «вооружения корейского образца» для отражения возможной агрессии.

Напомним, сегодня стало известно, что американские атомные авианосцы USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan — мощнейшие военные машины США в Японском море — ушли от северокорейских берегов, вернувшись в порты постоянной дислокации. Им на смену придет авианосец USS Nimitz.