Кстати, где твои крылья? Дмитрий Лекух о наивной попытке музыканта Бутусова побыть «вне политики»

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Как стало известно в минувшие выходные, культовый — и вполне заслуженно ставший таковым — российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов, попавший в черный список экстремистского украинского сайта «Миротворец», попросил не привносить политику в его личную жизнь.

«Я не хочу сказать, что я способен отгородиться от политических действий, но я к политике не имею никакого отношения и прошу политику в мою частную жизнь не вмешиваться», — заявил Бутусов.

Позиция, пожалуй, весьма достойная. Вот только слегка смешная. Политика-то, может, в его жизнь и не вмешается. Однако журналисты, зафиксировавшие эту его фразу на пресс-конференции в Симферополе, и, тем более, украинствующие отморозки, читающие «Миротворец», его едва ли послушают.

Не верите — спросите Олеся Бузину.

Помни Бузину

И ничего смешного в этом, разумеется, нет и быть по определению не может. С тем же Олесем мы были хоть и шапочно, но немного знакомы, и он не только не был пророссийским политиком, он и политиком-то, по сути, не был.

Бузина был вполне себе нормальным украинским русскоязычным писателем и публицистом. Он был украинский патриот, каких еще поискать.

Более того, когда Бузине предлагали переехать с территории, становящейся все более и более опасной для нормальных людей, даже патриотично относящихся к Украине, — причем предложения шли не только от наших общих знакомых, но и от весьма серьезных людей с российского телевидения, людей влиятельных и готовых предоставить ему достойную работу, — Олесь отказывался.

И это была тоже достойная, вызывающая самое искреннее уважение человеческая позиция. Но, если кратко суммировать, — к сожалению, не помогло.

Так что Вячеслав Геннадьевич Бутусов, к сожалению, некоторым образом, как бы это помягче сказать, занимается самообманом.

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Это, увы, уже давно не политика. Это, простите, война.

Да, необъявленная. Да, наверное, «гибридная». Но на ней, тем не менее, уже давно и увлеченно убивают живых людей.

Да и сам Бутусов — отнюдь не Швейцария, поэтому он никак не может объявить уважаемый всеми сторонами конфликта суверенитет.

В кого ты стреляешь?

Тут все просто.

На войне, даже такой вот «гибридной», не бывает политики. Тут вообще неважно, кто ты по политическим убеждениям: либерал, демократ, патриот, анархист… Или, допустим, национал-большевик. Или вообще убежденнейший пацифист.

Не бывает на войне и оппозиции. На войне бывают только коллаборационисты, и тут уже ничего не изменить.

На войне вообще важно только одно — в какую сторону ты стреляешь.

И тут даже не важно, что ты не считаешь себя находящимся в состоянии войны с нынешней киевской властью. Что она тебе, в общем-то, пополам и что вообще ты очень хороший и вполне нейтральный по отношению к ней человек.

Самое главное, что нынешняя киевская власть считает себя в состоянии войны с твоей родной страной.

Да и сам по себе сайт «Миротворец», созданный депутатом Верховной рады, советником главы МВД Украины и, по совместительству, жирным русофобским ублюдком Антоном Геращенко, изначально был сделан для установления личностей и публикации персональных данных тех, кого единомышленники Геращенко считали отнюдь не «политическими противниками». А, согласно бандеровской традиции, подлежащими ликвидации «врагами Украины». Чего и сам украинский депутат Геращенко никогда особенно не скрывал.

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Так что, извините, Вячеслав Геннадьевич, но то, что вы думаете по этому поводу, совершенно никого не интересует.

Кто не скачет — тот, простите, москаль.