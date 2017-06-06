Загремевшие в читинскую больницу дети нашли отравленные конфеты на улице

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Чита, 6 июня. Конфеты с ядовитым веществом, отправившие в больницу Читы ребенка и четверых подростков, были найдены на улице. 17-летний юноша принес упаковку конфет домой и съел их вместе с другом и его родственниками.

Почти все отравившиеся дети оказались родственниками. Как стало известно ФАН, Александр М. нашел конфеты на улице и с упаковкой пришел в гости к другу, 16-летнему Андрею Ш. Тот угостил своих племянников — 14-летнего Георгия Ш. 12-летнюю Кристину К. и четырехлетнего Михаила К.

Специалисты выяснили, что они съели 17 конфет — именно столько фантиков изъяли из мусорного ведра. В МВД также уточнили, что речь идет не о «Бешеной пчелке», как сообщалось ранее, а о леденцах «Пчелка мини». Обертки отправлены на экспертизу.