ДНР: житель Донецка получил ранение при обстреле ВСУ

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Донецк, 6 июня. В результате ночного обстрела со стороны ВСУ ранение получил мирный житель Петровского района на западе Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Согласно приведенным данным, новью украинские военные открывали огонь по западу столицы Донецкой народной республики (ДНР). Мужчина 1989 года рождения, который находился во дворе собственного дома, получил ранение бедра.

Напомним, ранее сообщалось, что, как минимум шесть человек были ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Крутая Балка, что в пригороде Ясиноватой в ДНР.