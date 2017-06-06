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Политика
Савченко: Путин — пример для украинских политиков, с ним считается весь мир

Савченко: Путин — пример для украинских политиков, с ним считается весь мир

9:52  6 Июня 2017
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Савченко: Путин — пример для украинских политиков, с ним считается весь мир

Киев, 6 июня. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает президента РФ Владимира Путина примером для украинских политиков, которые, по ее словам, ведут себя в Европе, как нищие. 

Савченко подчеркнула, что российского президента уважают жители РФ, именно поэтому «с ним считается весь мир». А вот политики Незалежной своим поведением в Европе унижают достоинство украинцев, считает она. «Наши политики выглядят как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа», — уточнила Савченко в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Кроме того,  нардеп подчеркнула, что внешняя политика не должна иметь для Киева решающее значение, а ее коллеги должны наконец перестать считать, что их всю жизнь будет кормить Европа. 

 

Алексей Громов
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