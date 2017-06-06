Мужчина упал на рельсы на станции «Воробьевы горы» в московском метро
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Москва, 6 июня. Житель российской столицы упал на рельсы на станции «Воробьевы горы», сообщили в официальном Twitter московского метрополитена.
9:20 Сокольническая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) June 6, 2017
Инцидент произошел в 09.20. Руководство подземки увеличило интервалы движения поездов на южном участке из-за происшествия.
Отмечается, что мужчина, к счастью, остался жив.
9:30 Сокольническая линия. Движение на южном участке восстановлено и входит в график.— Московское метро (@MetroOperativno) June 6, 2017
В данный момент выясняются обстоятельства происшествия. Поезда метро двигаются в обычном режиме.
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