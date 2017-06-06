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Происшествия
Мужчина упал на рельсы на станции «Воробьевы горы» в московском метро

Мужчина упал на рельсы на станции «Воробьевы горы» в московском метро

9:58  6 Июня 2017
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Мужчина упал на рельсы на станции «Воробьевы горы» в московском метро

Москва, 6 июня. Житель российской столицы упал на рельсы на станции «Воробьевы горы», сообщили в официальном Twitter московского метрополитена.

Инцидент произошел в 09.20. Руководство подземки увеличило интервалы движения поездов на южном участке из-за происшествия.

Отмечается, что мужчина, к счастью, остался жив.

В данный момент выясняются обстоятельства происшествия. Поезда метро двигаются в обычном режиме.

#москва #метро
Алексей Громов
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