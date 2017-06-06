Россия, Иран и терроризм: «опасный мир» вице-президента США Пенса

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Вице-президент США Майк Пенс назвал Российскую Федерацию, Иран и терроризм главными угрозами в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО.

Это заявление Пенс сделал на юбилейном собрании организации Atlantic Council, посвященном 70-летию плана Маршалла по восстановлению послевоенной Европы.

Счет за безопасность

«От попыток России перекроить международные границы силой и попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Пенс на собрании организации, считающейся одним из аналитических центров США.

Дополняя свою мысль, Пенс пояснил, что Вашингтон готов придерживаться своих союзнических обязательства в рамках Североатлантического альянса — включая принцип «нападение на одного из членов НАТО — нападение на нас».

«С появлением противников, как новых, так и старых, НАТО должно продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно угрозе терроризма», — резюмировал свою речь вице-президент США.

При этом Пенс прямо сослался на речь Дональда Трампа, которую тот произнес на последнем саммите НАТО. Интересно, что в упомянутой Пенсом речи Трампа не было ссылки на 5-ю статью устава НАТО, которая как раз и прописывает принцип коллективной безопасности.

За это потом администрации Белого дома пришлось оправдываться, утверждая, что в своей речи Трамп подразумевал приверженность США 5-й статье, хотя и не упомянул ее в своем выступлении. Так что нынешнее выступление вице-президента выглядело своего рода извинениями перед «партнерами по альянсу».

С другой стороны, Трамп уже неоднократно критиковал в своих выступлениях нынешнее положение дел в НАТО, в рамках которого европейские союзники США слишком явно полагаются на военную мощь Соединенных Штатов, часто не выделяя достаточного количества собственных средств и усилий на укрепление своей обороноспособности.

Для многих европейских стран наличие «зонтика НАТО» и в самом деле является удобным вариантом бюджетной экономии. Многие из «военных карликов» Старого Света имеют совершенно картонные армии, использование которых даже в рамках полицейских миротворческих операций становится сверхзадачей. В случае же требования США об «оплате безопасности в рамках НАТО» такой финансовый счет может оказаться неподъемным для лилипутов, которые нынче вольготно чувствуют себя за широкой спиной Дяди Сэма.

Поэтому выступление Пенса, да еще и приуроченное к юбилейному поводу годовщины плана Маршалла, обязано было выстроить более доверительные отношения с европейскими союзниками США и снять напряженность по данному вопросу. Хотя, скорее всего, реальный курс США состоит в более активном вовлечении союзников по НАТО в обеспечение военных операций альянса в различных горячих точках мира.

Соринка и бревно

Постоянно обновляемый США и НАТО список «адептов мирового зла», с влиянием которых должна бороться Америка и альянс, не может не вызывать улыбки — если бы речь не шла о самой мощной державе в мире и самой крупной военной организации на планете Земля.

Занесение России и Ирана в один «список плохих парней» наряду с терроризмом, безусловно, является открытой ложью и передергиванием фактов. Ведь именно Россия и Иран ведут непримиримую борьбу с массой реальных террористических организаций: начиная от вечной «Аль-Каиды», которую вот уже второе десятилетие никак не могут уничтожить ни США, ни НАТО с союзниками, и заканчивая жутким монстром «Исламского государства»* (обе террористические организации запрещены на территории РФ).

С другой стороны, начавшийся позавчера дипломатический конфликт на Ближнем Востоке, в рамках которого ряд арабских стран разорвал взаимоотношения с эмиратом Катар, выявил массу свежих подробностей касательно вовлечения в спонсирование международного терроризма. В скандале оказались замешаны уже не только Катар, ОАЭ и другие монархии Персидского залива, но и Турция, которая является не просто членом НАТО, но и одним из старейших членов Альянса, принятым в него еще в 1952 году, всего через три года после основания.

Такой «скандал в благородном семействе», уже открыто перетекающий в «ссору на коммунальной кухне с битьем посуды», последовательно выявляет участие западных и ближневосточных стран в пестовании радикальных экстремистских организаций, многие из которых являются открыто террористическими, признанными таковыми мировым сообществом.

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Одновременно с этим во взаимных разборках Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока выясняется, что ни у одной из этих стран нет никакого компромата ни на Иран, ни на Россию. То есть, несмотря на все обвинения в «поддержке террористических и радикальных движений», предъявить Российской Федерации или Исламской Республике Иран нечего: обе страны последовательно выступают в качестве противников мирового терроризма и защитников существующего мироустройства как на Ближнем Востоке, так и во всем мире.

При этом даже для США совершенно очевидно, что и Россия, и Иран являются ключевыми игроками, без участия которых построить систему коллективной безопасности попросту нереально.

И все же, как уже было сказано, выступление Пенса имело очевидно утилитарный подтекст: в нем России и Ирану отводилась роль удобных «пугал», использование которых позволяет Вашингтону добиваться своих целей в процессе воздействия на своих союзников по НАТО.

Стреляющее ружье

Однако в выступлении Пенса, безусловно, есть и рациональное зерно, обусловленное трезвым расчетом. Согласно известной поговорке, ружье, висящее на декорациях сцены в первом акте спектакля, обязано выстрелить в финале.

Именно таким видится для многих американских политиков и военных судьба инструмента НАТО. Он уже давно используется ими не как гарант коллективной безопасности, но как «мировой полицейский», в функции которого входит борьба и устранение военным путем неугодных для США режимов в различных точках мира.

Так были последовательно разрушены светские модернистские режимы в Ираке и Ливии. Таким же образом страны НАТО практически в открытую поддерживали все «оппозиционные» движения в Сирии, многие из которых потом «неожиданно» мутировали в террористических монстров.

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По сути дела, вся политика НАТО последних 20 лет показывает свою полнейшую неэффективность в борьбе с международным терроризмом, призрак которого по-прежнему бродит по миру как по собственной квартире.

В силу этого, конечно, выступление Пенса справедливо говорит о нынешнем времени как самом опасном за последние четверть века назад. Однако «ружьем на стене» в этом «опасном Сегодня» являются не Россия или Иран, а НАТО и США, палящие куда угодно, только не по реальным террористам.

* Организация запрещена на территории РФ.