Володин предложил поднять вопрос реновации жилья в Мосгордуме и Общественной палате

В Избранное

Скопировать

Москва, 6 июня. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что Общественная палата и Мосгордума могли бы провести слушания о реновации жилья в Москве.

«Было бы правильно, чтобы парламентские слушания проходили и на уровне Мосгордумы, в Москве, потому что они участники этого процесса, они принимают подзаконные акты, и это очень важный элемент реализации нормы этого закона», — сказал Володин журналистам, отметив, что Общественная палата столицы также могла бы проводить слушания, но в рамках собственных полномочий.

Во вторник в Госдуме пройдут слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве. Депутаты будут обсуждать поправки ко второму чтению. Всего в слушаниях примут участие 450 человек, около 300 из них — жители домов, которые попали в программу реновации.

Володин отметил, что каждый депутат сможет пригласить на слушания до 10 человек. Необходимо, чтобы жильцы домов из программы реновации участвовали в парламентских слушаниях. У них будет возможность задать все вопросы.