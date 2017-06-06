Три человека погибли при пожаре в Саратове

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Саратов, 6 июня. Ночью во вторник вспыхнула квартира домовладения на улице Танкистов в Саратове. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание. При разборе завалов были обнаружены тела трех человек — двое мужчин и одна женщина.

«Опознан лишь 46-летний местный житель. Мужчина и женщина, которым на вид 45–50 лет, остаются неизвестными. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении», — сообщили в СУ СК по Саратовской области.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.