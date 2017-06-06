Стали известны подробности отравления детей в Чите конфетами «Бешеная пчелка» от Порошенко

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Чита, 6 июня. Госпитализированные в детскую краевую больницу Читы подростки и четырехлетний малыш признались, что ели конфеты «Бешеная пчелка» фабрики Roshen украинского президента Петра Порошенко. Еще двое отравившихся подростков сообщили, что нашли леденцы на улице и съели их, после чего почувствовали себя плохо.

Как сообщил источник ФАН, в краевой больнице лежат четырехлетний ребенок, 12-летний и 14-летний подросток. Старший из них находится в тяжелом состоянии, однако динамика фиксируется положительная. В городскую больницу загремели подростки 16 и 17 лет. По последним данным, все пострадавшие поступили в медучреждения сегодня ночью по местному времени.