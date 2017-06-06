Пенсионерка умерла после посещения стоматолога в поликлинике Петербурга
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Санкт-Петербург, 6 июня. Обстоятельства и причины смерти пенсионерки в стоматологической поликлинике на юге Петербурга выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Как стало известно ФАН, труп пожилой женщины нашли накануне около 16.15 в стоматологической поликлинике на улице Маршала Казакова.
«На трупе не было выявлено внешних признаков насильственной смерти. Сейчас тело направлено в морг на экспертизу», — уточнили в полиции.
Идет проверка.
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