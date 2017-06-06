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Происшествия
Пенсионерка умерла после посещения стоматолога в поликлинике Петербурга

Пенсионерка умерла после посещения стоматолога в поликлинике Петербурга

9:41  6 Июня 2017
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Пенсионерка умерла после посещения стоматолога в поликлинике Петербурга

Санкт-Петербург, 6 июня. Обстоятельства и причины смерти пенсионерки в стоматологической поликлинике на юге Петербурга выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно ФАН, труп пожилой женщины нашли накануне около 16.15 в стоматологической поликлинике на улице Маршала Казакова.

«На трупе не было выявлено внешних признаков насильственной смерти. Сейчас тело направлено в морг на экспертизу», — уточнили в полиции.

Идет проверка.
 

Ярослава Замысловатова
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