Новые схемы и плакаты: петербургское метро готовится к Кубку конфедераций 

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Санкт-Петербург, 6 июня. Петербургский метрополитен к Кубку конфедераций по футболу начал размещать на станциях и в поездах специальные схемы линий метро с символикой предстоящих соревнований, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

На станциях метро Северной столицы появятся плакаты, стикеры и обновленные схемы линий подземки с символикой Кубка конфедераций.

На обновленной схеме метро можно найти информацию о размещении фан-зоны, отмечены места отправления автобусов-шаттлов и их маршруты.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля.