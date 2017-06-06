Окровавленный мужчина с охотничьим ружьем перепугал жильцов дома в Петербурге

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Санкт-Петербург, 6 июня. Окровавленный мужчина с ружьем напугал жильцов дома на севере Петербурга. Как стало известно ФАН, с обрезом неадекватный гражданин ломился в квартиры одного из домов на улице Савушкина.

О происшествии в полицию сообщили перепуганные жильцы. По их словам, накануне около семи утра к ним в квартиру начал стучаться мужчина с ружьем. «Сам в крови, постучался и убежал», - рассказали местные жители.

При выезде на место происшествия стражи порядка задержали нетрезвого мужчину со следами порезов на руках. На лестничной площадке на десятом этаже около его квартиры был найден затвор от ружья «Сайга». «Гладкоствольное охотничье ружье имеет лицензию», — отметили в полиции.