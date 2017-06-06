Володин подтвердил, что РФ оставила ПАСЕ 11 млн евро

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Москва, 6 июня. Россия заблокировала на треть свой взнос в Совет Европы, предназначенный для финансирования ПАСЕ. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, эта сумма составляет 11 млн евро.

«Заблокировали перечисление. И (председатель Совета Федерации) Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и (глава МИД Сергей) Лавров, и мы об этом говорили — треть заблокировали», — сообщил он.

Он также отметил, что финансирование в течение года идет по этапам, и треть, которая осталась в конце года, не перечисляется.

Ранее в интервью ТАСС глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что работает над процессом сокращения взноса России в Парламентскую ассамблею.