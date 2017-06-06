Два человека погибли в лобовом столкновении с КамАЗом на трассе под Ростовом

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Ростов-на-Дону, 6 июня. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Ростовской области: в результате лобового столкновения иномарки с грузовиком погибли два человека.

Авария произошла на участке дороги Котельниково-Песчанокопское. Так, автомобиль Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с грузовиком Iveco, а затем лоб в лоб врезался в КамАЗ, после чего загорелся.

20-летний водитель иномарки и 32-летний пассажир скончались на месте ДТП. Находившиеся в салоне Hyundai 31-летняя женщина и ребенок пострадали.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства ДТП, передает издание «ПолитЭксперт».

Как сообщало агентство Ura.ru, утром в Тюмени произошло страшное ДТП, едва не закончившееся летальным исходом — на мосту автомобиль Skoda влетел в металлическое ограждение, в результате его конструкции пронзили машину насквозь.

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