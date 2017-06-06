Сирия: курды могут начать штурмовать ИГ в Ракке в ближайшие часы

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Дамаск, 6 июня. По сообщениям из Сирии, в ближайшие часы силы курдско-арабской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) могут приступить к штурму последнего крупного сирийского города, остающегося в руках террористов из международной группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ решением Верховного суда).

«Штурм города, который служит главным форпостом экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии, может начаться в любой момент», — сообщил источник в командовании проамериканских курдских сил.

В командовании SDF считают, что битва за Ракку не займет много времени, поскольку террористы ИГИЛ* измотаны в боях. «Ракка падет через несколько недель, максимум через месяц», — уверен источник ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что вооруженные формирования, ведущие осаду «столицы» ИГ, начали небывалый по интенсивности артиллерийский обстрел позиций террористов в городе, что было воспринято к качестве пролога к штурму Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.