Боевые корабли ТОФ «Варяг» и «Печенег» покинули Гонконг

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Гонконг, 6 июня. Боевые корабли Тихоокеанского флота «Варяг» и «Печенег» покинули порт Гонконга. Об этом сообщил сегодня представитель пресс-службы ТОФ Владимир Матвеев.

Как уточнил Матвеев, порт Гонконга отряд российских боевых кораблей посетил в рамках своего дальнего похода в водах Мирового океана. В Гонконге российские моряки успели посетить местные достопримечательности и даже провести несколько товарищеских футбольных матчей с китайскими коллегами.

Во время своей стоянки в порту крейсер "Варяг" был открыт для посещения местными жителями. За время визита отряда кораблей ТОФ боевое судно успели посетить более двух тысяч человек.

Напомним, «Варяг» и «Печенег» вышли в дальний поход 1 апреля этого года. За время плавания они успели посетить южнокорейский порт Пусан, порты в Маниле (Филиппины), Камранье (Вьетнам), Саттахипе (Таиланд), Чанги (Сингапур) и порт Таджунг-Приок (Индонезия).