Все ради науки: NASA окрасит облака в красный и зеленый цвета 

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Хьюстон, 6 июня. Специалисты NASA в рамках эксперимента планируют создать красные и зеленые облака над Восточным побережьем США. Для этого 11 июня с американского космодрома Уоллопс будет запущена ракета Terrier-Improved Malemute со специальными химикатами на борту, сообщает пресс-служба космического агентства.

Запуск зондирующей ракеты-носителя Terrier, запланированный на 4 июня на Уоллопсе, был отложен из-за облаков, влияющих на способность тестировать новую систему выброса ампул, предназначенную для поддержки исследований ионосферы и полярных сияний. Предварительно запуск перенесли на 11 июня.

У NASA есть две наземные станции с которых можно будет наблюдать за сине-зелеными и красными искусственными облаками, которые будут получены в рамках теста. Для проведения этого теста на одной из двух наземных станций требуется четкое небо.

Попытка 4 июня была уже четвертой для этой миссии. Первые две попытки потерпели фиаско из-за сильного ветра и облаков.

Система выброса аммиака с несколькими баллончиками, выполняющая эту миссию, позволит ученым собирать информацию на гораздо большей площади, чем это было раньше. Канистры будут развернуты между 4 и 5,5 минутами после запуска, выпуская сине-зеленый и красный пар, чтобы сформировать искусственные облака. Эти облака, или тестеры пара, позволяют ученым на местах визуально отслеживать движения частиц в космосе. Облака могут быть видны вдоль побережья Средней Атлантики от Нью-Йорка до Северной Каролины.