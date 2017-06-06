Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник

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Москва, 6 июня. Во вторник в столичном регионе ожидается прохладная погода. По словам специалиста погодного центра «Фобос», общий температурный фон пока останется немного пониженным, хотя температура немного и повысится.

«Облачно с прояснениями, без существенных осадков, — рассказал специалист центра. — В городе плюс 15… плюс 17 градусов, по области — 13–18 градусов тепла».

Будут дуть северо-западный и западный ветры скоростью около 5−10 метров в секунду.

Напомним, 29 мая в Москве прошел мощный ураган, в результате которого погибли 16 человек. Еще около 200 жителей получили ранения.