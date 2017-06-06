Испугавшиеся бомбы пассажиры выпрыгнули из самолета в Австралии

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Олбери, 6 июня. В аэропорту австралийского города Олбери пассажиры выпрыгнули из самолета на взлетно-посадочную полосу, испугавшись найденной в туалете записки с угрозами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

По данным правоохранителей, в записке говорилось о заложенной бомбе. Впоследствии специалисты тщательно обследовали лайнер и не обнаружили признаков взрывного устройства. Самолет был эвакуирован, а одного мужчину арестовали. Уточняется, что на борту воздушного судна были 42 пассажира.