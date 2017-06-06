Фрагменты тела обнаружены при сносе хозпостроек в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 6 июня. В Ленинградской области при сносе хозпостройки рабочие нашли череп и кости неизвестного.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, накануне около 14.45 в Тихвине напротив дома №13 по Железнодорожному переулку при сносе деревянных хозяйственных построек, на глубине около одного метра был обнаружен череп и фрагменты шейных позвонков неизвестного.

Останки направили в морг на исследование. Разбираться в обстоятельствах дела будут сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ.