Зять ворвался в квартиру к теще и изнасиловал ее в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 6 июня. В Ленинградской области зять ворвался в квартиру к теще и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне, 5 июня в деревне Выскатка. Так, мужчина 1984 года рождения сломал входную дверь в квартире дома по улице Садовая и изнасиловал собственную тещу 1958 г. р., проживающую по указанному адресу. Потерпевшая обратилась в полицию, в результате подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело.