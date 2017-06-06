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Происшествия
Педофил набросился на пятиклассника в подъезде петербургского дома

Педофил набросился на пятиклассника в подъезде петербургского дома

9:04  6 Июня 2017
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Педофил набросился на пятиклассника в подъезде петербургского дома

Санкт-Петербург, 6 июня. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения педофила на пятиклассника в подъезде дома на улице Бабушкина. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Минувшей ночью в полицию обратилась женщина 1977 года рождения, сообщившая о нападении на ее сына 2006 года рождения. По словам заявительницы, накануне около 21.00 неизвестный мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Педофила не удалось заснять на камеру, поскольку видеонаблюдение в доме отсутствует.

Алексей Громов
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