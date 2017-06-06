Педофил набросился на пятиклассника в подъезде петербургского дома

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 6 июня. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения педофила на пятиклассника в подъезде дома на улице Бабушкина. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Минувшей ночью в полицию обратилась женщина 1977 года рождения, сообщившая о нападении на ее сына 2006 года рождения. По словам заявительницы, накануне около 21.00 неизвестный мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Педофила не удалось заснять на камеру, поскольку видеонаблюдение в доме отсутствует.