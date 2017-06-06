Годовалый ребенок с многочисленными травмами госпитализирован в Петербурге

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Санкт-Петербург, 6 июня. В одно из отделений полиции Петербурга из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что родители привезли в больницу ребенка в тяжелом состоянии.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на теле годовалого жителя Петербурга врачи обнаружили многочисленные травмы. У ребенка, кроме прочего, повторная закрытая черепно-мозговая травма, легкий ушиб головного мозга, перелом левой теменной кости и гематома мягких тканей головы.

Ребенок, поступивший в больницу в около 20 часов в понедельник, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства получения малышом столь тяжелых травм уточняются, подключены сотрудники МВД.