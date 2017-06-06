Белый дом в марте хотел отменить часть санкций против России

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Вашингтон, 06 июня. Власти США в марте текущего года планировали отменить часть антироссийских санкций. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast.

Как удалось выяснить СМИ, Белый дом хотел существенно ослабить ограничения относительно нефтяного сектора, т.к. по мнению экспертов, снижение добычи нефти в РФ могло навредить экономике США.

Однако свое веское слово сказали во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов: государственный департамент смог убедить администрацию Белого дома в том, что ослабление санкций навредит энергетическому сектору США.