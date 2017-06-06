Новороссия сегодня: геноцид Донбасса, Киев «захватывает» ДНР и ЛНР, «Азов» ударил по ВСУ

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Донбасс, 6 июня. ВСУ готовятся наступать под Луганском. Ясиноватая под обстрелом. Авдеевка может остаться без воды. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

«Жаркое» перемирие

Второй день Святой Троицы стал одним из самых жарких в военном отношении с начала объявленного 1 июня перемирия. Практически по всей линии фронта ведутся обстрелы территорий свободных республик с позиций Нацгвардии и ВСУ.

Обстрел Ясиноватой, что на севере ДНР, начался за час до обеда и продолжался несколько часов. В результате был ранен мирный житель, разрушены и повреждены жилые и нежилые дома.

В ходе вечернего обстрела села Крутая Балка Ясиноватского района ДНР ранения получили шесть мирных жителей. Всю ночь продолжались артиллерийские и минометные обстрелы окраин Донецка и Горловки. Украинская сторона также использовала танки при обстреле мирных городов.

Геноцид мирных жителей в преддверии минских встреч

В результате вчерашнего минометного обстрела Донецка погибла мирная жительница 1980 года рождения. Более того, от разрыва мины ее девятилетний сын получил множественные минно-взрывные травмы внутренних органов и конечностей. Ребенок прооперирован и до сих пор находится в реанимации. Как отметили в донецком командовании, отец мальчика погиб ранее в войне за независимость ДНР от рук украинских карателей. Ребенок остался полным сиротой.

Между тем «незалежные» украинские СМИ молчат об этом вопиющем факте уничтожения мирных жителей. Молчит и мировая общественность. Власти республики уведомили о данном факте ОБСЕ, которые даже «проведали» раненого ребенка в больнице. Но найдет ли данный факт отражение в реальных действиях по наказанию украинской стороны.

Разборки «Азова» и ВСУ

В штабе «АТО» заявили о якобы имевшем место накануне вечером обстреле поселка Красногоровка (под контролем ВСУ), примерно в то же время, когда была убита жительница Донецка. Все украинские СМИ поспешили растиражировать эту новость. Из источников в оборонном ведомстве ДНР корреспонденту ФАН стало известно, что в указанное украинской стороной время боевых действий между в ВСУ и ВС Донецкой народной республики в этом районе не было.

Как сообщают местные жители Красногоровки, имел место факт «братского» огня. Перестрелка велась между подразделениями полка «Азов» и ВСУ.

Липовые 1,5 километра

В районе поселков Фрунзе и Желобок ЛНР боевые подразделения 93 омбр (отдельная механизированная бригада) ВСУ продвинулись вглубь «серой зоны» более чем на полтора километра. Об этом сообщили спикеры АТО и Генштаба. Снял видеосюжет 5 канал, принадлежащий украинскому президенту. На официальной странице 93 омбр ВСУ в Facebook бравые парни сообщили о многомесячной, хорошо спланированной наступательной операции, в результате чего они выровняли линию фронта и заняли господствующую высоту. Через час данная запись была удалена, а спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что Украина не нарушала границ «серой зоны» и строго придерживается минских соглашений.

С официальным опровержением данной информации выступил представитель луганского командования Андрей Марочко, который заявил, что украинскими силовиками был утрачен контроль над указанным участком. «Он перешел под контроль подразделений НМ ЛНР. В настоящее время украинские подразделения с января 2015 года по-прежнему находятся на своих позициях, и места их дислокации не изменились», — добавил он.

Пустые полки донецких супермаркетов

5 июня ряд украинских СМИ опубликовал информацию о пустых прилавках в супермаркетах столицы ДНР, где в морозильных камерах вместо полуфабрикатов и других продуктов лишь вермишель быстрого приготовления. Пользователи украинской Сети принялись злорадствовать над дончанами и писать оскорбительные комментарии.

Корреспондент ФАН лично прошелся по сетевым магазинам Донецка. Ассортимент продукции приближается к довоенному периоду. При этом стоит отметить, что около 20 процентов продукции — собственного производства. Бросается в глаза лишь факт полного замещения украинских товаров их российскими и белорусскими аналогами, но дефицита продукции и ассортимента ни ритейлеры, ни потребители не испытывают. И это несмотря на тотальную продовольственную, экономическую и финансовую блокаду Украиной свободных республик.