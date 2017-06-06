Режим ЧС введен в нескольких селах Приморья из-за паводка

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Владивосток, 6 июня. Режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района Приморского края из-за прошедших ливней, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Режим ЧС введен в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка.

По данным местных властей, в поселения уже завезены продукты и топливо для дизельной электростанции. Аварийно-восстановительные работы начнутся после окончательной стабилизации паводковой обстановки.

Из-за проливных дождей оказалась размыта дорога Извилинка – Березовка и Ленино – Березовка, а также поврежден мост через реку Извилинка. Также подтоплено 25 подворий в этих селах.

Население не эвакуировали. На данный момент вода пошла на спад.