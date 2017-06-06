Сирия: христианской общине предстоит восстановить храмы Алеппо

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Алеппо (Сирия), 06 июня. В старой части Алеппо серьезно пострадали несколько древних церквей, которые теперь предстоит восстановить.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил настоятель Антиохийского православного храма св. пророка Илии в Алеппо отец Джабраил Азар. По словам священника в старой части города пострадали 13 древних церквей, некоторые из которых полностью уничтожены.

По словам Азара, террористы, которые несколько лет контролировали эту часть Алеппо, целенаправленно уничтожали христианские святыни. Некоторые храмы использовались как огневые точки.

«Мы призываем всех, кто нас любит и желает мира нашему народу, божьему народу, чтобы помогли построить новую Сирию, новый Алеппо и протянули руку помощи для реставрации разрушенных мечетей, церквей и памятных мест нашей совместной истории», — резюмировал священнослужитель.

Напомним, что после освобождения в город вернулись более 25 тысяч христиан различных конфессий.

