Появилось видео лучших моментов матча между сборными России и Венгрии

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Москва, 6 июня. Сборная России по футболу обыграла сборную Венгрии с разгромным счетом в товарищеском матче. Видео с подборкой лучших эпизодов игры появилось в Сети.

На видео запечатлены три гола российской команды в ворота противника. На 20-й минуте эффектный гол забил Федор Смолов, на 89-й минуте отличился Дмитрий Полоз. Кроме того, на 40-й минуте в свои ворота забил венгерский футболист Мартон Эппель.

Как передает RT, радость от победы сборной была омрачена травмой Романа Зобнина. Полузащитника «Спартака» после неудачного столкновения унесли с поля на носилках. Вероятнее всего, он получил серьезную травму колена.