Google, Apple и Microsoft: названы лидеры в списке самых дорогих брендов в мире

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Лондон, 6 июня. Британские рейтинговые компании WPP и Kantar Millward Brown подготовили ежегодно обновляемый список наиболее дорогих брендов в мире, который называется The BrandZ Global Top 100. Список наиболее дорогих торговых марок ожидаемо возглавили интернет-гигант Google, технократы из Apple, империя Microsoft, а также самые популярные в мире платформа интернет-продаж Amazon и социальная сеть Facebook.

Доходы лидеров брендового списка огромны — они впятером получают 25% от доходов всех компаний, входящих в топ-100 дорогих брендов. Совокупная стоимость всех компаний, вошедших в топ-100, составляет около 3,6 трлн долларов, что превышает, например, ВВП всей Германии.

«В рейтинге The BrandZ Global Top 100 доминирующие позиции занимают интернет-гиганты, которые функционируют на мировой арене с первого дня и которые построены на мощных и инновационных платформах», — отметил руководитель группы Kantar Millward Brown Питер Уолш.

Для получения объективной информации о ценности брендов в глазах потребителя были опрошены около трех миллионов человек.