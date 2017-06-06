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Спорт
Миранчук: Надеюсь, сборная и фанаты сплотятся перед Кубком конфедераций

Миранчук: Надеюсь, сборная и фанаты сплотятся перед Кубком конфедераций

8:36  6 Июня 2017
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Миранчук: Надеюсь, сборная и фанаты сплотятся перед Кубком конфедераций

Москва, 6 июня. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук выразил надежду, что болельщики поддержат сборную России на Кубке конфедераций и останутся довольны игрой национальной команды.

«Я понимаю, чего на кубке от нас ждут болельщики, тренеры. Очень хочется, чтобы нас поддержали и мы чувствовали, что вместе с болельщиками представляем большую великую страну. Тогда, надеюсь, все останутся довольны», — сказал футболист в интервью газете «Известия».

Игрок признался, что ощущает потерю доверия фанатов к сборной из-за ее «не самых удачных выступлений». Между тем он выразил надежду, что болельщики и команда сплотятся, поверят в себя и «придут к чему-то новому и хорошему».

Алексей Громов
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