Миранчук: Надеюсь, сборная и фанаты сплотятся перед Кубком конфедераций

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Москва, 6 июня. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук выразил надежду, что болельщики поддержат сборную России на Кубке конфедераций и останутся довольны игрой национальной команды.

«Я понимаю, чего на кубке от нас ждут болельщики, тренеры. Очень хочется, чтобы нас поддержали и мы чувствовали, что вместе с болельщиками представляем большую великую страну. Тогда, надеюсь, все останутся довольны», — сказал футболист в интервью газете «Известия».

Игрок признался, что ощущает потерю доверия фанатов к сборной из-за ее «не самых удачных выступлений». Между тем он выразил надежду, что болельщики и команда сплотятся, поверят в себя и «придут к чему-то новому и хорошему».