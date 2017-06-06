Си Цзиньпин призвал мир к мирному использованию космоса

В Избранное

Скопировать

Пекин, 06 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все заинтересованные стороны к мирному исследованию и использованию космоса.

Как пишет RT, с таким заявлением лидер Поднебесной обратился к участникам международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017, которая открылась во вторник в Пекине.

«КНР готова укрепить сотрудничество со всеми странами мира, мирно исследовать, разведывать и использовать космическое пространство, чтобы результаты исследования внесли вклад в лучшее будущее человечества», — говорится в заявлении главы Китая.

Добавим, что научный форум GLEX-2017 проходит в столице Поднебесной ежегодно, в 2017-м – уже в шестой раз. В конференции, проводимой при поддержке Международной астронавтической федерации, участвуют свыше 1000 человек.