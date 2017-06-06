Слабонервным не смотреть: в зоопарке КНР тиграм скармливают живого осла

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Пекин (КНР), 06 июня. В Сети набирает популярность видеоролик, снятый в одном из зоопарков Китая, в котором тиграм скармливают живого осла.

Как пишет RT, сотрудники зоопарка, предположительно в городе Чанчжоу, скидывают несчастное животное в водоем к хищникам, которые нападают на непарнокопытного и в течение непродолжительного времени съедают.

Добавим, что по кадрам непонятно, были ли во время кормежки посетители зоопарка или все происходило только на глазах сотрудников заведения.