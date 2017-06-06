Дети в Чите отравились неизвестным ядом, поев конфет «Бешеная пчелка»

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Чита, 6 июня. В Чите госпитализировали трех детей с признаками отравления неизвестным ядом, один из них находится в реанимации. Известно, что незадолго до госпитализации все пострадавшие ели конфеты «Бешеная пчелка».

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование этого инцидента, сообщила замруководителя управления ведомства по Забайкальскому краю Любовь Дубина. По ее словам, юные читинцы находятся в краевой детской больнице, у них диагностировано острое отравление. В Минздраве уточняют, что помощь медиков понадобилась четырехлетнему ребенку, а также 12-летнему и 14-летнему подросткам. Старший из них находится в реанимации. Потерпевшие рассказали, что ели конфеты «Бешеная пчелка».

«Других жалоб на конфеты, в частности на конфеты «Бешеная пчелка», в регионе не поступало», — приводит ТАСС слова представителя Роспотребнадзора.

Между тем СУ СК РФ по региону располагает данными о пяти отравившихся детях. Информация о еще двух пострадавших сейчас уточняется.