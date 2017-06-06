Apple помогает полиции в расследовании терактов в Лондоне

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Лондон, 6 июня. Глава компании Apple Тим Кук заявил, что корпорация активно помогает британским властям в расследовании произошедших на выходных в Лондоне террористических актов. Речь идет о предоставлении полиции все сведения с принадлежавших террористам мобильных устройств от Apple.

«Я не могу раскрывать детали, касающиеся этого. Однако в тех случаях, когда у нас есть данные и британские власти прошли все предписанные законом процедуры, мы не просто предоставляем им информацию, а делаем это очень быстро», — подчеркнул Тим Кук.

Он отметил, что использование сложного шифрования в устройствах Apple является оправданным из-за развившейся по всему миру деятельности хакеров.

Как сообщала «Газета.ru», в ночь на воскресенье в Лондоне произошел теракт, ответственность за который взяла на себя международная террористическая группировка ИГИЛ* (запрещена в РФ). Погибли 7 человек, около 50 получили ранения.

Напомним, в прошлом году Apple оказалась в центре скандала после кровавой расправы в Сан-Бернардино, когда компания отказалась предоставлять ФБР США средства для взлома iPhone, который принадлежал террористам. Позже представители ФБР объявили, что справились со взломом телефона самостоятельно.

* Организация запрещена на территории РФ.